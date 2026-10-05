Benevento, Vigorito ospite a Ottogol: i dettagli della trasmissione Appuntamento al 6 ottobre a partire dalle 20:30 su Ottochannel

Sarà una puntata particolarmente attesa quella di Ottogol che andrà in onda domani sera, su Ottochannel. La trasmissione condotta da Sonia Lantella avrà come ospite il presidente Oreste Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso parlerà in vista della ripresa del campionato, fissata a sabato prossimo con il Cesena. Sarà l'occasione anche per ricordare l'omaggio ricevuto da Vigorito a San Marco dei Cavoti, dove il comune presieduto dal sindaco Marino gli ha conferito la cittadinanza onoraria, a distanza di oltre trent'anni di attività imprenditoriale svolta nel Fortore attraverso l'eolico. Per Vigorito è stata la seconda cittadinanza onoraria "made in Sannio", dopo quella ricevuta nella città capoluogo nel 2020. L'appuntamento con Ottogol è fissato a domani, martedì 6 ottobre, a partire dalle ore 20:30. Tutti pronti sul canale 16 per una puntata speciale.