Under 21 a valanga: nel finale c'è anche la prodezza di Cherubini L'Italia di Baldini si qualifica per la fase finale degli Europei: finisce 6 a 2

La valanga azzurra. E' la squadra di Silvio Baldini che travolge la Polonia e si qualifica per la fase finale degli Eutoperi. Gli sarebbe bastata una vittoria con due gol di scarto, ma la selezione azzurra ha persino esagerato, chiudendo con un 6 a 2 tennistico che premia l'unica squadra che è stata in campo. E nel finale, per lui solo 12 minuti finali, anche la siddisfazione del primo gol in azzurro e in questa stagione. Un gran gol quello dell'esterno giallorosso, che si è accentrato da sinistra e poi ha infilato il portiere polacco nell'angolino. Una gioia incredibile per il ragazzo che domani mattina sarà di nuovo a disposizione di Floro Flores e comincerà a pensare al Cesena. Per ora si gode la soddisfazione azzurra, il gran gol incastonato nella vittoria eccezionale della Nazionale azzurra Under 21. Una vittoria straordinaria per la gkiovane selezione azzurra di Siulvio Baldini un bel viatico in vista della ripresa del campionato, per Luigi Cherubini, che anche se solo nel finale si è preso una gioia immensa.

ITALIA-POLONIA 6-2

Italia: (4-3-3) Palmisani; Ahanor, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Faticanti, Pisilli; Koleosho, Cissè, Liberali. A disp.: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli. All.: Silvio Baldini.

Polonia:(4-2-3-1) Lubik, Gurgul, Ede, Monka, Krajewski; Kocaba, Kowalczyk; Pienko, Mazurek, Urbanski; Bak. A disp.: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Luberecki, Oyedele, Drachal, Duda. All.: Jerzy Brzeczek.

Arbitro: Badstubner (Germania).

Nel "frame" di Rai 2, Cherubini autore del sesto gol