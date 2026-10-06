Benevento, tutti disponibili. E Prisco già corre. LE FOTO Di nuovo in gruppo Cherubini e Mannini. Cresce la condizione di Simone Verdi. Problema per Sylla

Rieccoli i giallorossi, finalmente tutti insieme. Nella seduta a porte aperte ci sono tutti. Gli azzurrini Mannini e Cherubini, reduci dalle belle esperienze nell'Under 20 e 21. Cherubini si prende gli apprezzamenti della gente per il gran gol che ha chiuso la goleada a scapito della Polonia. Un risultato tennistico (6-2) che ha regalato all'Italia di Silvio Baldini la fase finale degli Europei. Inutile dire che Cherubini si candida per un posto nella partita di sabato contro il Cesena: è in grandi condizioni ed è gasatissimo.

Ci sono anche i giallorossi che hanno saltato l'amichevole di Frosinone: Vannucchi, Caldirola e Dalle Mura: tutti abili ed arruolabili. Ovvio che facciano parte del gruppo anche Verdi, Simonetti e Romano, ormai aggregati ai compagni e alla ricerca della migliore condizione.

Sylla si ferma: problemi ad un ginocchio

Un unico inconveniente: negli esercizi con gli altri portieri si ferma il giovane Sylla. In uno degli esercizi dedicati ai portieri avverte un fastidio al ginocchio, si fa il capannello intorno al ragazzo dolorante, poi esce sorretto a braccia dai fisioterapisti, sperando non si tratti di nulla di grave.

E' la solita seduta ad alta intensità. Floro inizia con partitelle “cinque contro cinque” in cui i portieri sono protagonisti: l'azione inizia da loro, devono avanzare tantissimo e, perchè no?, anche calciare in porta. Giocano praticamente tutti. Degli ex infortunati Simone Verdi sembra quello più in palla: segna un paio di gol (uno addirittura di testa) e si fa sempre trovare pronto. Va alla grande anche Romano, che sembra pressochè pronto per riprendersi il ruolo che gli compete. Gioca con grande impegno anche Pierluigi Simonetti, che fa spaventare tutti quando rimane a terra per un pestone. Arrivano i fisioterapisti e controllano che non ci sia nulla di rotto. Il romano si alza, sta un paio di minuti fuori, poi rientra senza problemi.

C'è grande voglia come sempre da parte di tutti, giovani e più esperti, nessuno tira indietro la gamba, tutti performanti al massimo in vista della sfida col Cesena.

Prisco già corre

A bordo campo c'è anche Tony Prisco: ha un “cerottone” sull'adduttore lungo della gamba sinistra, ma già corre sotto lo sguardo attento di Ernesto Galliano. L'impressione è che al di là della giusta prudenza, non ne avrà certo per molto. Ripetute a grande andatura senza provare fastidio, poi il giusto riposo in panchina ad assistere alla seconda parte dell'allenamento dei compagni.

Si finisce come sempre con l'interminabile partita a tre squadre: lotta feroce per qualsiasi pallone, tanti gol, alcuni davvero belli. Stanno tutti bene fisicamente e il morale è alto. Ora la palla passa a Floro Flores: sarà lui a dover fare le scelte giuste per dare seguito alle due vittorie colte prima della sosta del campionato.