Benevento, ecco date e orari dalla 12a alla ventesima giornata di Serie B Il cammino della Strega tra la fine di novembre e l'inizio del 2027

La Lega B ha definito le date e gli orari dalla dodicesima alla ventesima giornata di campionato. Si prevevede un fine di 2026 piuttosto intenso in cadetteria. Nel giro di poco più di un mese, ci sono in programma ben otto partite, con due turni infrasettimanali. Il Benevento giocherà prevalentemente di sabato, a eccezione del match del 27 dicembre, di domenica, quando si recherà in casa della Virtus Entella. La prima gara del 2027 vedrà la Strega protagonista in terra altoatesina, contro il Sudtirol, il prossimo 9 gennaio.

Benevento, date e orari fino alla ventesima giornata

12a giornata - Sabato 21 novembre, ore 15: Sampdoria-Benevento

13a giornata - Martedì 24 novembre, ore 20: Benevento-Empoli

14a giornata - Sabato 28 novembre, ore 19:30: Palermo-Benevento

15a giornata - Sabato 5 dicembre, ore 19:30: Juve Stabia-Benevento

16a giornata - Martedì 8 dicembre, ore 12:30: Benevento-Padova

17a giornata - Sabato 12 dicembre, ore 15: Mantova-Benevento

18a giornata - Sabato 19 dicembre, ore 15: Benevento-Pisa

19a giornata - Domenica 27 dicembre, ore 15: Virtus Entella-Benevento

20a giornata - Sabato 9 gennaio, ore 15: Sudtirol-Benevento