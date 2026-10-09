Benevento, Floro ne convoca 24: prima volta per Verdi, Simonetti e Romano

Rimangono fuori gli infortunati Prisco e Sylla e il brasiliano Logan

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Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sesta giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Cesena. Come ha anticipato in conferenza stampa, il tecnico ha dovuto scegliere aualxche nome da mandare in tribuna, visto che il regolamento impone di portare in panchina solo 13 giocatori. Questa volta sono rimasti fuori per infortunio Prisco e Sylla, per scelta tecnica il brasiliano Logan e tutti i ragazzi delle giovanili, che saranno impegnati nei rispettivi campionati. Prima convocazione stagionale per Verdi, Simonetti e Romano. Ecco la lista dei 24 convocati.

PORTIERI

22 Esposito Manuel 
26 Vannucchi Gianmarco 

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro 
  5 Caldirola Luca 
15 Dalle Mura Christian 
77 Pierozzi Edoardo 
25 Romano Raffaele 
23 Saio Pietro 
14 Scognamillo Stefano 
17 Sernicola Leonardo 

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia 
16 Mannini Mattia 
  6 Siatounis Antonis 
18 Simonetti Pier Luigi 
38 Talia Angelo 

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi 
11 Lamesta Davide 
32 Mignani Guglielmo 
29 Okereke David 
  9 Salvemini Francesco 
21 Schimmenti Emanuele 
93 Tumminello Marco 
90 Verdi Simone

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