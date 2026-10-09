Benevento, Floro ne convoca 24: prima volta per Verdi, Simonetti e Romano Rimangono fuori gli infortunati Prisco e Sylla e il brasiliano Logan

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sesta giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Cesena. Come ha anticipato in conferenza stampa, il tecnico ha dovuto scegliere aualxche nome da mandare in tribuna, visto che il regolamento impone di portare in panchina solo 13 giocatori. Questa volta sono rimasti fuori per infortunio Prisco e Sylla, per scelta tecnica il brasiliano Logan e tutti i ragazzi delle giovanili, che saranno impegnati nei rispettivi campionati. Prima convocazione stagionale per Verdi, Simonetti e Romano. Ecco la lista dei 24 convocati.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

6 Siatounis Antonis

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

21 Schimmenti Emanuele

93 Tumminello Marco

90 Verdi Simone