Benevento, Floro ne convoca 24: prima volta per Verdi, Simonetti e Romano

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sesta giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Cesena. Come ha anticipato in conferenza stampa, il tecnico ha dovuto scegliere aualxche nome da mandare in tribuna, visto che il regolamento impone di portare in panchina solo 13 giocatori. Questa volta sono rimasti fuori per infortunio Prisco e Sylla, per scelta tecnica il brasiliano Logan e tutti i ragazzi delle giovanili, che saranno impegnati nei rispettivi campionati. Prima convocazione stagionale per Verdi, Simonetti e Romano. Ecco la lista dei 24 convocati.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone