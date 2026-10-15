Benevento-Vicenza, quella volta che... Una sola sconfitta per i giallorossi nel 2010 in Coppa Italia. A maggio il trionfo in Supercoppa

Quattro volte in campionato, una in Coppa Italia e una in Supercoppa di C. La conoscenza tra Benevento e Vicenza è abbastanza recente e risale al 2010, nel giorno di Ferragosto. Secondo turno di Coppa Italia, dopo che la strega aveva affrontato una settimana prima lo sconosciuto Este, permettendo a Felice Evacuo di stabilire il record di segnature in una sola partita di Coppa: cinque gol che firmarono per intero il 5 a 0 del primo Benevento di quell'annata. A Vicenza si presentò una squadra ancora priva del suo allenatore (che sarebbe stato Cuttone, poi sostituito con Galderisi) e fu eliminato col minimo scarto, 2-1. Vantaggio del difensore Tonucci dopo 7', pari di Giampiero Clemente su calcio di rigore al 13'. Gol della vittoria ancora su rigore da pate di Sgrigna al 28'.

Fu un primo approccio tra Lane e giallorossi, che si sarebbero reincontrati sei anni dopo in serie B.

Le quattro sfide in campionato

Anno di grazia 2016-17, quello concluso con la fantastica cavalcata che condusse i sanniti in serie A. In quella stagione due nulla di fatto. Zero a zero al Menti il 26 novembre 2016, 0 a 0 al Vigorito il 21 aprile 2017.

Altro stacco di tempo grazie ai fasti del Benevento che assaggia due volte il sapore della massima serie e di nuovo contro nell'anno giallorosso dei play off col Pisa, 2021-22. L'allenatore dei giallorossi è Fabio Caserta. A Vicenza all'andata si gioca il 30 novembre. Ed è una sfida rocambolesca. Nelle file della squadra allenata da Cristian Broschi il capitano è un certo Emanuele Padella, tra i giallorossi c'è Angelo Talia, che però sarebbe rimasto in panchina. I giallorossi si portano sul 2 a 0 grazie ai gol di Roberto Insigne (28') e Gianluca Lapadula (56'). L'orgoglio vicentino però produce un pari inatteso: Crecco segna l'1 a 2 (77') e Dalmonte fa pari all'88'. Sembra finita, ma i giallorossi hanno ancora un colpo in canna: lo mette a segno al 95' Federico Barba di testa su assist di Calò. E' la prima vittoria del Benevento sui vicentini. Che la bissano anche nella sfida di ritorno al Vigorito.

L'ultima volta al Vigorito

Storia del 10 aprile 2022. Il Benevento vince con un gol di Mattia Viviani al 61'. Nelle file biancorosse ancora Padella. Mentre in quelle sannite c'è Moncini, che oggi è proprio in forza al Vicenza. La squadra giallorossa raggiunge 60 punti e alimenta le sue speranze di promozione diretta. Il Vicenza invece si dimena nella zona bassa della classifica al termine di quella stagione retrocederà in C dopo i play out col Cosenza.

Il bilancio degli scontri di campionato parlano dunque di due pareggi e due vittorie giallorosse. Come dire che il Benevento non ha mai perso coi vicentini in un torneo da tre punti. E l'unica sconfitta risale proprio a quellesordio nel 2010 in Coppa Italia.

Il trionfo in Supercoppa

L'ultima partita tra Benevento e Vicenza è storia di cinque mesi fa, 16 maggio 2026. Il Menti diventa teatro della conquista della Supercoppa di C da parte del Benevento, che gioca una partita perfetta al Menti, che invece non s'aspetta altro che il trionfo dei biancorossi. Invece la formazione di Floro Flores domina la scena e regala al presidente Vigorito l'ambito trofeo della C. Quella sera la ricordano ancora tutti. Segna due volte Davide Lamesta nel primo tempo (32' e 35'), fa il 3 a 0 Ciccio Salvemini con una rovesciata da favola (81') ed è lo stesso Lamesta che si regala il pallone della partita con la tripletta all'86'. La rete della bandiera biancorossa la segna il terzino Caferri. Inutle dire che per tutti i tifosi giallorossi il Vicenza riporti alla mente quella fantastica conquista.