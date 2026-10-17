Serie B / Diretta Benevento-Vicenza 2-0, raddoppio di Kouan LIVE Segui la testuale del match valido per la settima giornata di campionato

Al Vigorito si affrontano Benevento e Vicenza per la settima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, contro la squadra di Gallo che non trova il successo da cinque partite.

27' - Raddoppio del Benevento! E' Kouan il marcatore giallorosso con una conclusione dal limite che non lascia scampo a Gagno!

26' - Occasionissima Benevento: perfetto cross di Lamesta per Okereke che calcia al volo a botta sicura, ma trova l'opposizione con i piedi di Gagno

22' - BENEVENTO IN VANTAGGIO! Filtrante di Maita per Siatounis che con freddezza mette a segno la marcatura dell'1-0

19' - Insidioso colpo di tacco di Marchizza a pochi metri dalla porta, deviato in angolo

15' - Cross di Beruatto per la testa di Pierozzi: palla fuori

8' - Atteggiamento positivo del Benevento che fa muovere molto la palla alla ricerca dei varchi giusti

4' - Beruatto sporca i guantoni a Gagno con un sinistro che il portiere biancorosso blocca

1' - Comincia Benevento-Vicenza!

Benevento-Vicenza 1-0, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Esposito, Prisco, Caldirola, Cherubini, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Romano, Mignani, Talia, Verdi, Tumminello. All.: Floro Flores

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Corazza, Zonta, Bellemo, Pellizzari, Costa; Moncini, Merkaj. A disp.: Tantalocchi, Carraro, Leverbe, Rauti, Morra, Valoti, Alessio, Sandon, Caferri, Vescovi, Talarico, Pietrelli. All.: Gallo

Arbitro: Galipò di Firenze. Assisenti: Zanellati di Seregno e Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale: Esposito di Napoli. VAR e AVAR: Guia di Olbia e Fourneau di Roma 1

Marcatore: 22'pt Siatounis