Samp, che pasticcio: allenatore, da un problema all'altro Esonerato Corradi, sembra impraticabile la pista Giampaolo. Per ora c'è Attilio Lombardo

Sampdoria azzurro-tenebra. Prova a risolvere un problema, ma se ne crea un altro. E ai tifosi, sconcertati, non resta che contestare tutto e tutti.

L'ultima storia. Corradi dirige da separato in casa l'allenamento di ripresa dopo il ko casalingo con l'Arezzo, mentre la dirigenza è alla affannosa ricerca di chi debba sostituirlo. La scelta ricade sul cosiddetto “usato sicuro”, ovvero Marco Giampaolo. Sembra la soluzione più logica: Giampaolo conosce bene la piazza, potrebbe avere le credenziali giuste per riprendere un filo che sembra irrimediabilmente spezzato. La Samp è ultima in classifica, ha conquistato appena 4 punti e Corradi ha fatto peggio anche di Massimo Donati passato per Marassi lo scorso anno. Società in silenzio stampa in attesa di due trasferte da brivido: sabato alle 15 a Bolzano e martedì alle 20 ad Ascoli.

Ma già stamani la soluzione trovata comincia a traballare. Giampaolo ha difficoltà a risolvere il suo contratto con la Cremonese e così la squadra ora si ritrova persino senza guida tecnica. Per il momento è affidata ad Attilio Lombardo (nella foto), che potrebbe persino andare in panchina nelle due trasferte di sabato e martedì.

Nel frattempo la società, sempre più contestata, continua a sondare il terreno: D'Angelo, Zanetti, D'Aversa, Mignani. Ma anche una ipotesi particolare, quella che porterebbe a Marco Baroni. Sempre che il tecnico fiorentino sia esonerato a sua volta dal Verona.