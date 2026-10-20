Il Benevento ritrova Sernicola e Schimmenti. Non c'è la seduta a porte aperte Da oggi inizia la preparazione della sfida di Arezzo contro la squadra camaleontica dell'ex Bucchi

Dopo la giornata di riposo, questa mattina i giallorossi (o almeno un gruppo di essi) si sono ritrovati all'Imbriani per i test Bia, quelli che misurano la composizione corporea e lo stato di idratazione. Il Benevento aveva iniziato gli esami già la settimana scorsa ad un primo gruppo di atleti, questa volta è toccato ai restanti.

Poi in sala video, con i match analyst, per discutere di tutto quello che è accaduto nel corso della partita col Vicenza. Alle 11 l'inizio della seduta vera e propria di allenamento.

Questa settimana, che culmina con la partenza per Arezzo venerdì dopo la seduta di allenamento delle 10 (unica allo stadio Vigorito), non è previsto il rituale allenamento a porte aperte.

Floro Flores ha riavuto dopo i rispettivi problemi sia Sernicola che Schimmenti, che si sono riaggregati al gruppo. Ricordiamo che il terzino di Civitacastellana ha sofferto per una “parotite”, che ha finalmente smaltito e ora può ricominciare ad allenarsi regolarmente. Stessa considerazione per Schimmenti, che s'era fermato per un piccolo problema prima della sfida col Vicenza. Il tecnico ha dunque la possibilità di scegliere nell'intero organico, anche se in difesa Beruatto ha fatto bene nelle due partite in cui è stato chiamato in causa.

Bisogna preparare con attenzione la sfida di Arezzo, una squadra camaleontica quella di Bucchi, che ha alternato nelle ultime due partite il 4-3-3 casalingo con un 4-1-4-1 di Marassi, dove ha ottenuto la storica vittoria contro la Sampdoria.