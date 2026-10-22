Benevento, ad Arezzo in pullman. Domenica allenamento in Toscana Le tre partite ravvicinate impongono di stare attenti ai dettagli

Attenti alla logistica. L'organizzazione di una società deve per forza curare i dettagli. Il Benevento partirà alla volta di Arezzo con il Bus societario. Gli addetti sono stati attenti a far rifornimento di carburante e non avere alcun problema per patire. Sarebbe stato invece problematico andare in treno: tappa obbligata Roma e poi dalla capitale si sarebbe dovuto ugualmente salire sul Bus per raggiungere Arezzo. Dunque la migliore soluzione era questa. Si parte alle 13,30. La squadra a quel punto avrà già svolto la seduta di allenamento (ore 10) e avrà pranzato presso il catering Messina. Alle 13,30 circa, come detto, si parte per Arezzo in pullman.

La sfida con la squadra di Bucchi è prevista per le 19,30 di sabato. Al termine della gara, la squadra non rientrerà a Benevento, pernottando invece in Toscana. Bisogna ottimizzare i tempi, considerando che martedì 27 si gioca al Vigorito contro il Catanzaro. Per cui la squadra approfitterà della mattinata di domenica per svolgere un allenamento sul campo San Martino di Viciomaggio, una frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. A mezzogiorno pranzo in Hotel, alle 12,45 si sale in Bus per tornare a casa. Per la verità la squadra si recherà a quell'ora (ritorno previsto intorno alle 18) all'Hotel Europa a Venticano per il ritiro che è già di prepartita col Catanzaro.