"Memorial Ciro Vive", a febbraio la settima edizione Tante sono le iniziative per questo nuovo appuntamento

Si avvicina febbraio e si avvicina il giorno dell'inizio del sentito memorial “Ciro Vive”, dedicato al compianto Ciro Vigorito. La manifestazione torna per la settima volta e in questa edizione si annunciano tante novità anche se non tutto può ancora essere annunciato. Al momento resta confermata la location che è il campo sportivo sito nel quartiere Cretarossa. La prima novità è l'abbandono dei gironi con le squadre suddivise in gruppi con il passaggio al classico girone all'italiana per dare spazio a tante formazioni e rendere il torno ancora più lungo e avvincente. Non solo questo. La richiesta di partecipazione è già abbastanza alta e questo ha costretto Salvatore Giardiello, l'organizzatore del torneo, a rivedere anche il tipo di squadre che potranno prendere parte al torneo. Non solo la manifestazione dedicata ai grandi, quest'anno il memorial sarà aperto anche ai bambini con una categoria dedicata ai giovani calciatori. Insomma il tutto in fase di realizzazione ma le idee ci sono e sono tante per una settima edizione che si preannuncia piena di novità.

Redazione