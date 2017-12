Virtus Goti, arriva Caputo I saticulani mettono a segno un bel colpo di mercato

La dirigenza della Virtus Goti non conosce tregua, sempre attiva e sempre con occhi e orecchie spalancate pronta a non farsi sfuggire tutte quelle opportunità capaci e necessarie pur di migliorare la squadra; così c'è stato un ritorno di fiamma tra la Virtus Goti e Caputo.

Il presidente Carfora è riuscito con uno scatto ad anticipare la nutrita concorrenza di società anche di categorie superiori assicurando a mister Facchino le prestazioni sportive di Caputo.

Caputo riassume tutto il suo ritorno in una sola frase: "Si torna dove si è stati bene; sarò a disposizione della società e dell'allenatore qualunque siano le scelte. Mi impegnerò a dare una mano ai miei compagni che già stanno facendo un ottimo campionato sperando di raggiungere ottimi traguardi".

Redazione