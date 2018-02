Carriero: "Ci aspetta la gara più importante della stagione" L'estremo difensore dell'under 17: "Andremo a Trigoria per vincere"

Ai microfoni di Stadio Giovani si è espresso anche l'estremo difensore dell'under 17, Stefano Carriero, in vista del big match di Trigoria contro la Roma: “Sarà la partita più importante della stagione. La stiamo aspettando sin dall'andata perché siamo stati sconfitti, quindi abbiamo tanta voglia di riscatto. Sappiamo quanto ci giochiamo e andremo lì per vincere. Conosciamo le nostre potenzialità: dobbiamo proseguire su questa strada per centrare gli obiettivi”.

Ivan Calabrese