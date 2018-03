Turno di riposo per l'under 17 I giallorossi torneranno in campo domenica prossima a Foggia

Ultimo turno di riposo per il campionato under 17. In questo fine settimana i giallorossi avranno modo di ricaricare le batterie in vista del rush finale. La truppa di Bovienzo è stabilmente relegata in zona play off e cercherà di ottenere la matematica certezza della partecipazione alla post season nel minor tempo possibile. Il Benevento tornerà in campo domenica prossima, quando affronterà in trasferta i pari età del Palermo.

La classifica: Roma 48, Benevento 43, Napoli 41, Frosinone 40, Ascoli 38, Bari 28, Palermo 27, Perugia e Crotone 26, Salernitana 23, Ternana 22, Pescara 20, Avellino 18, Foggia 13

Ivan Calabrese