U17, il Benevento conquista la coppa: Napoli battuto ai rigori I giallorossi hanno trionfato nel torneo internazionale MSC Sorrento

Trionfo per il Benevento nel torneo internazionale MSC di Sorrento. Nella finalissima i giallorossi hanno affrontato il Napoli: nel corso dei sessanta minuti di gioco, la sfida è terminata con il risultato di 1-1. A passare in vantaggio sono stati gli azzurri con Labriola, ma i sanniti hanno risposto dopo pochi minuti con Dublino. Alla fine ha regnato l'equilibrio e dopo il fischio finale si è passati ai calci di rigore. La truppa di Bovienzo non ha mai fallito dagli undici metri con i vari Di Ronza, Pastina, Peluso, Di Palma e Dublino. Pesa la parata di Stasi su Giliberto che ha consegnato la coppa al Benevento.

Ivan Calabrese