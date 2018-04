Under 17, il Benevento viola il campo dell'Avellino Decisive le reti di Dublino e Di Serio

Avellino – Benevento 1-2

Avellino: Pizzella, Gargaro, Cimmino (34'st Migliaccio), Sannia, Saporito, De Luca (20'st Falco), Antignano (12'st Monaco), Corcione, Coiro, Garofalo, Paudice. A disp.: Pone, Pacilli, Nasufi, Caputo, Cuomo, Farinelli. All.: Rocco

Benevento: Carriero, Peluso, De Siena, Landolfi (34'st Gargiulo), Di Ronza, Pastina, Mancino, Russo, Di Serio, Dublino (39'st Di Palma), Federico (19'pt Mirante). A disp.: Stasi, Credentino, Pepe, Pignatelli, Onda, Strianese. All.: Bovienzo

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Guerra e Luciano di Nola

Marcatori: 15'pt Paudice (A), 28'pt Dublino (B), 9'st Di Serio (B)

Note: Espulso al 17'st Garofalo (A)

Vittoria nel derby con l'Avellino per il Benevento che in trasferta si è imposto con il risultato di 2-1. A passare in vantaggio sono stati i biancoverdi, grazie a un calcio di rigore trasformato da Paudice al 15' del primo tempo. La truppa di Bovienzo non si è persa d'animo e al 28' è riuscita a riequilibrare il risultato con una marcatura di Dublino.

Al 9' della ripresa Di Serio ha siglato il gol vittoria per i sanniti. Da segnalare l'espulsione di Garofalo al 17' che ha costretto l'Avellino a proseguire il derby con un uomo in meno.

E' un successo molto importante che permette all'under 17 di proseguire la lotta con il Frosinone per l'aggancio al secondo posto in classifica. Nella prossima giornata ci sarà il Foggia all'Imbriani.

Ivan Calabrese