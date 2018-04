Under 17, la speciale dedica della squadra a Federico Altro infortunio per il centrocampista che ha chiuso questa sfortunata stagione

Non è stata una stagione fortunata per Cosimo Federico. Il centrocampista dell'under 17 del Benevento ha saltato la prima parte di campionato a causa della rottura del crociato. Ha lavorato sodo per ritornare nel migliore dei modi, offrendo anche il proprio contributo alla causa con diverse apparizioni. Nel corso del derby con l'Avellino, però, è ritornato l'incubo con una lesione al menisco e al crociato che l'ha costretto a riutilizzare le stampelle. Un tegola che non può far piacere al tecnico Bovienzo e all'intera squadra, la quale dovrà fare a meno di un elemento importante nelle fasi finali. Dopo l'importante vittoria ottenuta con il Foggia, i suoi compagni l'hanno omaggiato con una maglietta sulla quale hanno scritto "la vita ci mette spesso alla prova, supererai anche questa. Ritorna presto leone". Una dedica importane che spingerà Federico a tornare in campo il prima possibile.

Ical