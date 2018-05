Bovienzo: "Ce la giocheremo come se fosse una finale" "Siamo cresciuti molto. Il terzo posto non è stato un ripiego"

Per il secondo anno consecutivo il gruppo allenato da Pasquale Bovienzo si è qualificato alle fasi finali nazionali. Domenica l'under 17 del Benevento affronterà il Cagliari. I giallorossi sono stati protagonisti di un campionato straordinario, in cui hanno occupato stabilmente la prima e la seconda piazza, ma all'ultima giornata sono scivolati al terzo posto a causa della sconfitta con il Napoli, evitando quindi la qualificazione diretta ai quarti di finale. Per raggiungere le migliori otto bisognerà passare per gli spareggi. Su questo aspetto Bovienzo è stato chiaro: “Non è affatto un ripiego perché se ci avessero detto quest'esito dall'inizio dell'anno avremmo firmato tutti. Ai miei ragazzi va solo un applauso per ciò che sono riusciti a fare. Ci giocheremo la partita con il Cagliari alla morte, come se fosse una finale per vincere lo scudetto. Siamo cresciuti molto rispetto all'anno scorso e siamo pronti ad affrontare al meglio questi play off”.