Play off U17, la diretta web di Benevento - Cagliari Seguite con noi l'importante match della truppa di Bovienzo

59' Numerosi rimpalli nell'area giallorossa: la sfera arriva sui piedi di Contini che conclude con un forte tiro in porta, ma trova l'opposizione di De Siena che salva sulla linea

55' Palla in profondità per Cannas che prova la conclusione: Carriero si oppone al meglio

53' Il Benevento controlla la parttia e cerca con convinzione il raddoppio

51' Destro di Dublino dal limite che non impensierisce Cabras

47' Primo cambio per il Cagliari: entra Ledda al posto di Dore

46' Si fa vedere il Cagliari con una punizione di Marigosu che si spegne sul fondo

11:50 Comincia il secondo tempo

40' Termina il primo tempo: risultato parziale Benevento - Cagliari 1-0

39' Tiro a giro di Mula dal limite dell'area facilmente parato da Carriero

36' Il Cagliari prova a reagire ma il Benevento è un muro invalicabile in fase difensiva

32' GOOOL DEL BENEVENTO! Lancio dalle retrovie di Di Ronza per Peluso che con un bel colpo di testa insacca alle spalle di Cabras

27' Occasione per il Cagliari con Contini che salta due avversari e prova il tiro di punta: Carriero si oppone al meglio con i piedi

20' Cross dalla destra di Gargiulo per Dublino che ha ciccato da ottima posizione la conclusione di testa

16' Giallorossi particolarmente attenti soprattutto in fase difensiva: riescono ad anticpare al meglio gli attaccanti avversari

12' Il Benevento alza il baricentro e cerca di rendersi pericoloso anche attraverso i calci piazzati

7' Il Cagliari ha cominciato con un piglio aggressivo

5' Calcio di punizione di Marigosu che si spegne di poco sul fondo

3' Il Benevento scende in campo con il 4-2-3-1. Solita difesa composta da Manfredi, Di Ronza, Pastina e De Siena. A centrocampo agiscono Russo e Mirante con Mancino, Dublino e Peluso sulla trequarti. In avanti Di Serio. Il Cagliari risponde con un 4-3-3

11:00 Comincia in perfetto orario il primo turno dei play off

10:57 Entrano le squadre sul terreno di gioco

Siamo all'Imbriani per assistere all'importante incontro tra Benevento e Cagliari, valevole per il primo turno di play off del campionato under 17. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO: Carriero, Gargiulo, De Siena, Russo, Di Ronza, Pastina, Mancino, Mirante, Di Serio, Dublino, Peluso. A disp.: Stasi, Credentino, De Rosa, Ruggiero, Landolfi, Peluso C., Strianese, Onda, Garofalo. All.: Bovienzo

CAGLIARI: Cabras, Pici, Cancellieri, Corda, Carboni, Boccia, Mula, Dore, Cannas, Marigosu, Contini. A disp.: Piga, Zedda, Cusumano, Cossu, Ledda, Vinci, Acella, Manca, Pinna. All.: Melis

Ivan Calabrese