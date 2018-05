Stadio Giovani, ecco la 31^ puntata Il rotocalco dedicato al settore giovanile del Benevento Calcio

E' online la 31^ puntata di Stadio Giovani. In questo appuntamento troverete le azioni salienti delle gare giocate dalla Primavera e dall'under 17 contro, rispettivamente, Bari e Cagliari. Non mancano le interviste ai protagonisti, in particolare ai calciatori Santarpia e Peluso. Per la rubrica "Faccia a faccia" ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa il tecnico dell'under 16 Alessandro Formisano. Buona visione.