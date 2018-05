Under 17, ecco l'orario di Genoa - Benevento Cresce l'attesa per il match tra grifoni e giallorossi

Si giocherà alle ore 11 l'atteso match tra Genoa e Benevento, valevole per il secondo turno dei play off del campionato under 17. L'incontro andrà in scena sul terreno di gioco del San Carlo di Genova. La vincente approderà direttamente ai quarti di finale di categoria, entrando quindi tra le prime otto compagini d'Italia. La truppa di Bovienzo è arrivata a questo punto della competizione dopo aver battuto il Cagliari all'Imbriani nel primo turno degli spareggi.