U17, viaggio da "prima squadra": sale l'attesa per i play off I giallorossi domani scenderanno in campo contro il Genoa: in palio i quarti di finale

Trattamento da “prima squadra” per l'under 17 del Benevento. Questa mattina i giallorossi sono partiti alla volta di Genova con un volo aereo da Napoli diretto a Milano. Nel capoluogo lombardo li aspettava il pullman sociale che, dopo il pranzo, li ha portati in terra ligure. Ricordiamo che il Benevento nella giornata di domani sfiderà i pari età del Genoa per il secondo turno dei play off: ottenere la qualificazione significherebbe approdare ai quarti di finale, diventando una delle prime otto formazioni più forti d'Italia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 11. Ad accompagnare la squadra anche l'amministratore delegato Diego Palermo.

Per l'occasione Bovienzo ha portato con sé venti elementi. Ecco la lista dei convocati, in cui figura anche Sanogo che ha saltato le ultime gare dell'under 17 per le numerose convocazioni in prima squadra:

PORTIERI: Carriero, Stasi;

DIFENSORI: Di Ronza, De Siena, Pastina, Gargiulo, Onda, Mirabile;

CENTROCAMPISTI: Russo, Mancino, Credentino, Ruggiero, De Rosa, Mirante, Peluso, Sanogo;

ATTACCANTI: Dublino, Strianese Di Serio, Garofalo.

