Under 17, termina il sogno. Solo applausi per i sanniti Il Genoa vince di misura. Si chiude un campionato straordinario per il Benevento di Bovienzo

Genoa – Benevento 1-0

Genoa: Russo, Gasco, Buffo, Raggio, Serpe, Rovella, Rimoli (18'st Mattezzi), Masini, Krasniqi (18'st Di Bello), Verona, Klimavicius. A disp.: Ruggiero, Piccardo, Fabbri, Rossi, Fossati, Autieri, Vocale. All.: Chiappini

Benevento: Carriero, Gargiulo, Credentino (21'st Mirabile), Russo (34'st Garofalo), Di Ronza, Pastina, Mancino, Mirante, Di Serio, Dublino (1'st Peluso), Sanogo (37'st Strianese). A disp.: Stasi, Onda, De Siena, De Rosa, Ruggiero. All.: Bovienzo

Marcatore: 28'st Serpe

Termina il sogno dell'under 17 contro il Genoa. I giallorossi sono stati sconfitti questa mattina sul campo dei grifoni con il risultato di uno a zero. La sfida è stata molto combattuta, con diverse azioni sia da una parte che dall'altra. I liguri si sono resi maggiormente pericolosi nel corso del primo tempo, quando sono stati fermati per ben due volte dal palo. Nella ripresa la gara è proseguita senza esclusione di colpi e l'agonismo non è affatto mancato. Al 28', però, è arrivata la marcatura rossoblu che ha deciso la contesa, messa a segno da Serpe. Il Benevento ha provato in tutti i modi a ottenere il pareggio, ma non è riuscito nell'intento venendo quindi eliminato dai play off nazionali.

Solo applausi per i giovani ragazzi di Pasquale Bovienzo che hanno dato vita a un campionato straordinario, caratterizzato da tanti risultati positivi che gli hanno permesso di posizionarsi stabilmente ai vertici della classifica. L'unico neo è stato rappresentato dalla perdita del secondo posto, giunta all'ultima giornata in occasione della trasferta di Napoli. Con un risultato diverso i giallorossini potevano approdare direttamente ai quarti, saltando il grande ostacolo dei play off. Ciò che conta, però, è l'ottima stagione che ha permesso a tutti i componenti della rosa di crescere nel migliore dei modi, rendendosi un'ottima base per la futura Primavera. In fondo il vero obiettivo è proprio questo, i risultati sono solo un contorno.

Ivan Calabrese