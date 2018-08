Benevento, esordio a Perugia per l'under 17 Alla seconda giornata si presenterà la Roma nel Sannio

Reso noto anche il calendario per l'under 17 allenata da Nicola Romaniello. I giallorossi esordiranno in trasferta sul campo del Perugia. Alla seconda giornata è in programma nel Sannio il big match contro la Roma. Ecco tutte le gare:

1^ Perugia - Benevento

2^ Benevento - Roma

3^ Pescara - Benevento

4^ Benevento - Palermo

5^ Cosenza - Benevento

6^ Benevento - Frosinone

7^ Riposo

8^ Foggia - Benevento

9^ Benevento - Napoli

10^ Crotone - Benevento

11^ Benevento - Salernitana

12^ Lecce - Benevento

13^ Benevento - Ascoli

Ivan Calabrese