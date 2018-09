L'under 17 apre il campionato a Perugia La truppa di Romaniello scenderà in campo alle 15

E' in programma domani il primo incontro ufficiale per la compagine allenata da Nicola Romaniello. I giallorossi si recheranno in trasferta a Perugia, dove affronteranno una compagine insidiosa. Il fischio d'inizio è fissato alle 15. C'è tanto entusiasmo tra i giovani stregoni che sono desiderosi di cominciare il campionato nel migliore dei modi.

Ecco il calendario della prima giornata:

Ascoli - Foggia

Pescara - Cosenza

Lecce - Napoli

Perugia - Benevento

Roma - Frosinone

Salernitana - Crotone

Riposa: Palermo

Ivan Calabrese