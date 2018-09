Under 17, poker "bugiardo" della Roma all'Avellola Benevento in 10 ingiustamente per tutta la ripresa. Buona prestazione fin quando ha retto

Benevento – Roma 1-4

Benevento (3-5-2): Savarese; Menichino, Montanino, Ciaravolo (23'st Vitale); Percope (15'st Andreozzi), Pietroluongo, Maresca (15'st Esposito), De Rosa, Solimeno; Ferraro (34'st Romanelli), Garofalo (23'st Alfieri). A disp.: Romano, Bocchetti, Calzolaio, Delle Curti. All.: Romaniello

Roma (4-3-3): Trovato; Muteba, Buttaro, Tripi, Suffer (14'st Tomassini); Agostinelli (10'st Cancellieri), Astrologo, Milanese; Bamba (31'st Ciervo), Carlucci, Zalewski (10'st Tueto Fotso). A disp.: Rossi, Aglietti, Morichelli, Bove, Travaglini. All.: Piccareta

Arbitro: De Capua di Nola

Assistenti: Minichiello e Vernacchio di Ariano Irpino

Marcatori: 26'pt Bamba (R), 8'st Ferraro (B), 14'st Cancellieri (R), 21'st Milanese (R), 44'st Cancellieri (R)

Note: Espulso al 40' Pietroluongo

E' un risultato bugiardo quello maturato all'Avellola tra le compagini under 17 di Benevento e Roma. Nonostante le ottime qualità dei capitolini, i sanniti sono riusciti a esprimersi con convinzione, creando anche diverse occasioni pericolose che hanno impensierito la retroguardia avversaria. I giallorossi, però, hanno dovuto fare i conti anche con l'arbitro che dopo quattro minuti dal fischio d'inizio ha ammonito ingiustamente Maresca e, soprattutto, al 40' ha espulso Pietroluongo per un fallo che meritava soltanto il giallo.

La gara è stata sin da subito scoppiettante, con il Benevento che si è fatto vedere al 9' con una punizione di Garofalo che si è spenta di poco sul fondo. Le due squadre si sono equivalse, ma i padroni di casa hanno sofferto e non poco le sfuriate di Bamba sull'out destro che gli hanno creato non pochi grattacapi. Al 22' l'esterno offensivo della Roma ha provato il tiro sul primo palo, ma la palla ha colpito l'esterno della rete. Dopo due giri di lancette gli stregoni hanno creato l'occasione più ghiotta della contesa con De Rosa che ha servito splendidamente Garofalo in profondità, ma l'attaccante non è riuscito a trovare il tap in vincente facendosi neutralizzare da Trovato. Gol mangiato, gol subito. Al 26' Bamba punisce la retroguardia giallorossa in seguita a una poderosa discesa. Nei minuti successivi gli ospiti ci hanno provato con Carlucci e Milanese, ma la sfera si è spenta sul fondo.

Al 40', come detto, il Benevento è stato costretto a proseguire la sfida con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Pietroluongo. Con l'intento di recuperare il pallone, il centrocampista si è scontrato con Buttaro che nel frattempo era accorso a contrastarlo. Il contatto c'è stato, ma non era così cattivo da meritare il rosso. L'inferiorità numerica ha condizionato l'andamento della gara, anche se nella ripresa la truppa di Romaniello è scesa in campo bene, riuscendo addirittura a pareggiare con Ferraro dopo otto minuti dal fischio d'inizio. Alla distanza, però, la Roma ha prevalso andando in rete con una doppietta di Cancellieri e Milanese che hanno portato il risultato sul definitivo 4-1. E' un punteggio bugiardo per quanto espresso in campo, ma i giallorossi hanno mostrato delle ottime cose che permetteranno di ottenere punti importanti nel corso del campionato. Nella prossima giornata è in programma la trasferta di Pescara.

Ivan Calabrese