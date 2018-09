Benevento, trasferta a Pescara per l'under 17 La gara comincerà alle 15

Gara in trasferta per l'under 17 del Benevento. Domani i giallorossi affronteranno i pari età del Pescara, con fischio d'inizio fissato alle 15. Nonostante le buone prestazioni offerte nelle prime due giornate, in cui è arrivato soltanto un punto, la truppa di Romaniello è ancora a secco di vittorie e cercherà di violare il campo degli abruzzesi. Ricordiamo che mancherà Pietroluongo a causa dell'espulsione rimediata nel corso del match contro la Roma.

Ecco il programma della terza giornata:

Ascoli – Crotone

Palermo – Frosinone

Pescara – Benevento

Lecce – Salernitana

Perugia – Napoli

Roma – Foggia

Riposa: Cosenza

La classifica: Roma e Napoli 6, Palermo, Cosenza, Crotone e Lecce 3, Perugia e Foggia 2, Pescara, Benevento, Ascoli e Frosinone 1, Salernitana 0