Under 17, sconfitta sul campo del Pescara Giallorossi poco cinici, tornano a casa con un nulla di fatto

Pescara – Benevento 4-3

Pescara: Pelusi, Ciafardini, Quacquarelli, Blasioli, Chiacchia, Nardi (1'st Barbarossa), Chiarella (34'st Agbonifo), Tamborriello (9'st Napoletano), Zinno (34'st Di Stefano), Masella (12'st De Marzo), Mandolesi (1'st Kirilov). A disp.: Galante, Consorte, Chiulli.

Benevento: Savarese, Menichino, Solimeno (6'st Andreozzi), Maresca (22'st Calzolaio), Montanino, Ciaravolo, Percope (6'st Delle Curti), De Rosa, Ferraro, Alfieri (13'st Romanelli), Esposito. A disp.: Romano, Bocchetti, Vitale. All.: Romaniello

Arbitro: Di Ciccio di Lanciano

Assistenti: Salvati e Di Santo di Sulmona

Marcatori: 1'pt Mandolesi (P), 13'pt Ferraro (B), 17'st Napoletano (P), 18'st Chiarella (P), 26'st De Marzo (P), 28'st Ferraro (B), 43'st De Rosa (B)

Nella trasferta di Pescara l'under 17 del Benevento è stata sconfitta con il risultato di 4-3. La gara è cominciata male per i giallorossi che dopo pochi secondi si sono trovati sotto di una rete a causa del gol messo a segno da Mandolesi. Nonostante la doccia fredda, la truppa di Romaniello ha cominciato a proporre gioco al meglio, creando tante occasioni da gol e riuscendo a pareggiare al 13' con Ferraro. I sanniti si sono rivelati poco incisivi: riescono ad arrivare a pochi passi dal portiere, ma non capitalizzano le occasioni create. Questo alla lunga paga e al 17' della ripresa gli abruzzesi sono passati nuovamente in vantaggio con Napoletano. Dopo un minuto è arrivato anche il tris di Chiarella che ha letteralmente tagliato le gambe agli stregoncini. Al Pescara è girato tutto bene, come testimoniato dal quarto gol di De Marzo con il classico “tiro della domenica”. Nel finale il Benevento ha accorciato le distanze con Ferraro e De Rosa, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Nonostante l'assenza di vittorie, la squadra di Romaniello ha più volte dimostrato di avere qualità. Sarà importante non demoralizzarsi e cercare di ottenere i tre punti già da domenica prossima quando all'Avellola ci sarà il Palermo.