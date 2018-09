Stadio Giovani, ecco la quarta puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la quarta puntata di Stadio Giovani. In questo appuntamento sono presenti le azioni salienti delle gare under 16 e 15 giocate all'Avellola contro il Perugia. Non mancano le interviste a tecnici e calciatori, in particolare al centrocampista Maresca che si è raccontato nel corso della rubrica "Faccia a faccia".