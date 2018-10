Stadio Giovani, ecco la settima puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la settima puntata di Stadio Giovani, il rotocalco di approfondimento sul settore giovanile del Benevento di Ottochannel 696. In questo appuntamento troverete le azioni salienti della gara giocata dall'under 17 del Benevento contro il Frosinone. Non mancano le interviste ai protagonisti e la rubrica "faccia a faccia", in cui si è raccontato il difensore dell'under 15 Alessandro Belvedere. Buona visione.