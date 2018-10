Vivaio, domenica di riposo per le formazioni giallorosse Tutte ferme a eccezione della Primavera

Prima domenica di riposo per le compagini del settore giovanile del Benevento. A parte la Primavera che è scesa in campo ieri mattina contro il Foggia, le altre formazioni si godranno un meritato turno di stop. Oggi si giocherà solo il campionato under 17, ma la truppa di Romaniello è costretta a guardare tutti da spettatrice a causa della sosta individuale. La stessa situazione si ripeterà anche nel prossimo weekend per under 16 e 15, mentre capitan Menichino e compagni dovranno prolungare la pausa per via della sosta del torneo. Tutte riprenderanno il prossimo quattro novembre in trasferta. L'under 17 si recherà a Foggia. Per le 16 e 15 ci sarà il derby contro il Napoli.

La Primavera scenderà in campo regolarmente sabato prossimo per sfidare il Cosenza all'Avellola.

Ivan Calabrese