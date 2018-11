Benevento, l'under 17 in trasferta a Foggia I giallorossi affronteranno i satanelli domenica pomeriggio

Turno in trasferta per l'under 17 che si recherà a Foggia. I giallorossi sono reduci da ben due settimane di riposo e cercheranno in tutti i modi di dare continuità al successo ottenuto contro il Frosinone. I satanelli sono ultimi in classifica, ma questo non deve far sottovalutare l'incontro al Benevento dato che ogni partita nasconde le sue insidie. La gara si giocherà domenica pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 15.

Ecco il quadro dell'ottava giornata:

Ascoli – Roma

Crotone – Cosenza

Foggia – Benevento

Lecce – Pescara

Napoli – Frosinone

Salernitana – Palermo

Riposa: Perugia

La classifica: Napoli 21, Roma 18, Pescara 11, Perugia 9, Frosinone, Benevento, Ascoli, Palermo e Crotone 8, Cosenza 7, Salernitana 6, Lecce 3, Foggia 2

Ivan Calabrese