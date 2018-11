Benevento, turno di riposo per l'under 17 I giallorossi si preparano al rush finale

Si ferma il campionato under 17. Il Benevento, reduce da un buon ruolino di marcia, si focalizzerà sul rush finale che lo vedrà contrapposto alle compagini di Salernitana, Lecce e Ascoli. Tre gare da cui si vuole ottenere il massimo, in modo da chiudere il girone di andata con l'entusiasmo a mille e in piena zona play off. L'incontro con i granata è fissato per il prossimo due dicembre sul sintetico dell'Avellola.

Ecco la classifica: Napoli 28, Roma 24, Palermo e Pescara 14, Benevento 13, Perugia 12, Ascoli e Cosenza 11, Salernitana 10, Frosinone, Lecce e Crotone 9, Foggia 3