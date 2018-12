Under 17, trasferta a Lecce per il Benevento La truppa di Romaniello punta al successo nella penultima gara del girone di andata

Ultima trasferta dell'anno solare per l'under 17 del Benevento che domani scenderà in campo contro il Lecce. La truppa di Romaniello è reduce da una serie di risultati positivi che le ha permesso di agganciarsi ai vertici, anche se non è mancato il rammarico per il pareggio della scorsa giornata contro la Salernitana al termine di un derby totalmente dominato soprattutto nel secondo tempo. Capitan Menichino e compagni cercheranno di rifarsi con gli interessi in casa del Lecce per ottenere tre punti preziosi in chiave classifica. Il fischio d'inizio è fissato alle 11.

Ecco il programma:

Ascoli – Frosinone

Crotone – Napoli

Lecce – Benevento

Perugia – Cosenza

Roma – Palermo

Salernitana – Foggia

Riposa: Pescara

La classifica: Napoli 28, Roma 27, Palermo 15, Benevento, Ascoli e Pescara 14, Perugia 13, Frosinone 12, Salernitana e Cosenza 11, Crotone 10, Lecce 9, Foggia 4

Ivan Calabrese