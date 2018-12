Benevento, spettacolo under 17: espugnato il campo del Lecce Ottavo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Romaniello

Lecce – Benevento 1-3

Lecce: Cariddi, Miccoli (26'st Simmini), Radicchio, Galeandro, Linciano (26'st Semeraro), Medico, Sibilla (11'st Taveri), Vizzino (11'st Lamacchia), Pisanello, Mancarella (26'st Cassano), Massari. A disp.: Miberba, Marinò, Epifanio, Aluisi. All.: Maragliulo

Benevento: Savarese, Menichino, Solimeno, Maresca (40'st Romanelli), Ciaravolo, Bocchetti (1'st Autiero), Alfieri, De Rosa, Ferraro (35'st Olimpio), Garofalo (44'st Calzolaio), Pietroluongo. A disp.: Romano, Esposito P., Esposito E., Migliozzi, D'Agosto. All.: Romaniello

Arbitro: De Vincentis di Taranto

Assistenti: Spagnolo di Lecce e Santoro di Taranto

Marcatori: 36'pt Alfieri (B), 5'st Pisanello (L), 19'st Solimeno (B), 32'st Garofalo su rig.

Ottimo successo per l'under 17 del Benevento che ha sconfitto i pari età del Lecce con il netto risultato di 3-1 in trasferta. I giallorossi sono riusciti a chiudere la prima frazione in avanti grazie a una marcatura di Alfieri, giunta al 36'. Nella ripresa i padroni di casa hanno riequilibrato il risultato dopo cinque minuti con Pisanello, ma gli stregoni hanno trovato la forza di reagire con un gran gol messo a segno da Solimeno al 19'. La truppa di Romaniello ha chiuso i conti al 32' grazie a un calcio di rigore trasformato da Garofalo. E' una vittoria di spessore per i sanniti che si confermano in zona play off. E' importante sottolineare il dato che vede il Benevento imbattuto da ben otto giornate: un ruolino di marcia più che positivo che dimostra la solidità della squadra, anche se non manca un po' di rammarico per qualche punto perso in gare totalmente dominate. Nella prossima giornata i giallorossi scenderanno in campo per l'ultima giornata del girone di andata: all'Avellola si presenterà l'Ascoli.

Ivan Calabrese