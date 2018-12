Benevento, l'under 17 ospita l'Ascoli Per i giallorossi sarà l'ultima gara del girone d'andata

Ultima gara del girone d'andata per l'under 17 del Benevento. La truppa di Romaniello sfiderà domani, con fischio d'inizio fissato alle 15.30, i pari età dell'Ascoli sul sintetico dell'Avellola. I giallorossi stanno vivendo un buon momento di forma, culminato con ben otto risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di agganciare il terzo posto in classifica. L'obiettivo è quello di chiudere l'anno in bellezza contro una delle dirette concorrenti a un posto nei play off.

Ecco il programma:

Benevento – Ascoli

Palermo – Pescara

Cosenza – Roma

Foggia – Lecce

Frosinone – Perugia

Napoli – Salernitana

Riposa: Crotone

La classifica: Roma 30, Napoli 29, Benevento e Ascoli 17, Perugia 16, Palermo 15, Pescara 14, Frosinone 12, Salernitana, Cosenza e Crotone 11, Lecce 9, Foggia 7