Stadio Giovani, ecco la 26^ puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la 26^ puntata di Stadio Giovani, il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento. Presenti le azioni salienti della sfida vinta dalla compagine under 17 contro il Foggia. Non mancano le interviste a tecnici e calciatori, come Nembot e Onda della Primavera, Delle Curti dell'under 17, Giampaolo della 16 e Muraca dell'under 15. Per la rubrica "faccia a faccia" si è raccontato il centrocampista dell'under 16 Angelo Talia. Per vedere la puntata premi sulla foto.