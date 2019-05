Under 17, domenica sarà Milan - Benevento L'incontro sarà valido per il secondo turno dei play off

Si è giocata questo pomeriggio la sfida tra Milan ed Empoli, valida per il primo turno dei play off del campionato under 17. Il match è stato posticipato a causa dell'Europeo di categoria, a cui ha partecipato un calciatore rossonero. A ottenere il passaggio del turno è stato proprio il Milan, al termine di una gara molto equilibrata che ha visto le due squadre andare ai supplementari. Nel corso dell'extra time i padroni di casa hanno realizzato due reti, permettendogli di approdare al secondo turno dei play off dove incontreranno il Benevento, reduce dalla vittoria sul Pescara per 5-2. Il match si giocherà domenica in terra lombarda per via del miglior piazzamento in classifica ottenuto dai rossoneri nel corso della stagione regolare.