Under 17, il Benevento sfida il Perugia Il match si giocherà domenica alle 15 in terra umbra

Sarà di scena domenica pomeriggio sul campo del Perugia l'under 17 del Benevento Calcio. La truppa guidata da Formisano ha cancellato le sconfitte subite contro Frosinone e Roma grazie ai convincenti successi ottenuti con Crotone e Ascoli. I piccoli stregoni voglio continuare su questa strada, scalando la classifica per posizionarsi con convinzione ai vertici. In terra umbra non sarà affatto semplice, dato che i grifoni sono partiti bene in campionato con nove punti ottenuti nelle prime quattro gare. Il fischio d'inizio è fissato alle 15.

Ecco il programma della quinta giornata:

Ascoli – Frosinone

Cosenza – Juve Stabia

Crotone – Roma

Perugia – Benevento

Salernitana – Lecce

Trapani – Napoli

Riposa: Pescara

La classifica:

Napoli 10

Roma 9

Perugia 9

Cosenza 7

Pescara 7

Frosinone 6

Ascoli 6

Benevento 6

Crotone 4

Trapani 3

Salernitana 1

Lecce 1

Juve Stabia 0