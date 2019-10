Benevento, l'under 17 ospita il Cosenza Il match si giocherà domani all'Avellola con inizio alle ore 15

Si giocherà domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15, il match tra le compagini giovanili di Benevento e Cosenza. La formazione under 17 guidata da Alessandro Formisano è desiderosa di riscatto dopo la sconfitta rimediata nella scorsa giornata in casa del Perugia. Sarà importante tornare al successo per risalire la china in classifica. Il Cosenza, dal suo canto, vanta una lunghezza in più rispetto agli stregoni ed è reduce dal ko interno rimediato con la Juve Stabia.

Ecco il programma della sesta giornata:

Benevento – Cosenza

Frosinone – Perugia

Juve Stabia – Salernitana

Lecce – Trapani

Napoli – Pescara

Roma – Ascoli

Riposa: Crotone

La classifica:

Napoli 13

Roma 12

Perugia 12

Ascoli 9

Pescara 7

Cosenza 7

Frosinone 6

Benevento 6

Salernitana 4

Crotone 4

Trapani 3

Juve Stabia 3

Lecce 1