Benevento, si ferma il campionato under 17 I giallorossi riprenderanno il cammino domenica prossima nella trasferta di Salerno

Turno di meritato riposo per il campionato under 17. Il Benevento, reduce dall'ottimo successo rimediato all'Avellola contro il Cosenza, avrà modo di ricaricare le batterie in vista del prossimo tour de force. Nelle prime sei giornate di campionato, i ragazzi di Formisano hanno conquistato nove punti, frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte. I giallorossi stanno crescendo partita dopo partita e la prestazione offerta nell'ultimo incontro, in cui è arrivata una vittoria per 4-1, lo dimostra. Grazie alla pausa, diversi elementi hanno avuto modo di provare delle esperienze molto importanti: il difensore Moccia è stato convocato da Inzaghi in prima squadra, mentre Gentile e Talia hanno rimpolpato le fila della Primavera, con l'esterno difensivo che ha preso anche parte all'incontro di questa mattina ad Ascoli, giocando per tutto il secondo tempo.

Dopo la sosta, per il Benevento ci sarà la Salernitana in trasferta.

Ecco la classifica:

Roma 15

Napoli 13

Perugia 12

Pescara 10

Frosinone 9

Ascoli 9

Benevento 9

Salernitana 7

Cosenza 7

Trapani 4

Crotone 4

Juve Stabia 3

Lecce 2