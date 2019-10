Under 17, il Benevento espugna Salerno Tre punti d'oro per la truppa di Formisano che ha dovuto fare i conti con numerose assenze

Vittoria importantissima per l'under 17 del Benevento che ha espugnato di misura il difficile campo della Salernitana. I giallorossi si sono presentati al derby con numerose defezioni per infortunio, oltre a quella di Gentile che ieri è stato impiegato da Romaniello con la Primavera. Nonostante queste difficoltà, la truppa di Formisano ha fatto la partita e ha portato a casa tre punti di spessore in chiave classifica. Tanti gli interventi effettuati dall'estremo difensore granata. Non è mancata la sfortuna per i sanniti, come testimoniato dalla traversa colpita da Gennarelli su punizione. A decidere la gara è stato Olimpio che, servito da Caserta, ha depositato la palla in rete al decimo della ripresa.

Con questo successo il Benevento balza a quota dodici punti e nella prossima giornata, in programma domenica all'Avellola, affronterà i pari età del Trapani. Ecco la formazione scesa in campo:

Quartarone; Bracale, Moccia, Bottoglieri, Todisco, Talia, Strazzullo, Citarella, Caserta, Gennarelli, Olimpio.