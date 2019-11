Settore giovanile, riposo per le under 17, 16 e 15 Le formazioni giallorosse hanno ricaricato le batterie in vista del rush finale dell'andata

E' stato un weekend di riposo per le formazioni under 17, 16 e 15 del Benevento Calcio. La truppa di Formisano, reduce dal pareggio interno rimediato contro il Crotone, ha avuto modo di ricaricare le batterie in vista delle ultime due gare del girone d'andata. Domenica sarà di scena sul campo del Lecce per cercare di tornare subito alla vittoria.

Le under 16 e 15, invece, sono state impegnate in un test amichevole giocato contro il Napoli. I tecnici Scarlato e Fusaro hanno utilizzato quei calciatori che in campionato hanno accumulato meno presenze, in modo da dargli il giusto minutaggio. Le due formazioni scenderanno in campo domenica all'Avellola per l'ultimo incontro casalingo del 2019: a varcare i cancelli dell'impianto di via Avellino sarà l'Ascoli.

Classifica under 17:

Roma 27

Napoli 20

Pescara 17

Frosinone 15

Ascoli 15

Perugia 15

Crotone 13

Benevento 13

Juve Stabia 12

Salernitana 8

Cosenza 8

Trapani 7

Lecce 2

Classifica under 16:

Napoli 25

Roma 22

Perugia 22

Trapani 17

Lecce 16

Benevento 15

Pescara 15

Juve Stabia 12

Ascoli 10

Cosenza 9

Frosinone 6

Crotone 6

Salernitana 5

Classifica under 15:

Napoli 27

Frosinone 25

Pescara 24

Roma 20

Lecce 16

Benevento 14

Perugia 14

Juve Stabia 14

Salernitana 11

Cosenza 7

Ascoli 6

Trapani 5

Crotone 1