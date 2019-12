Benevento, Gentile protagonista con la Nazionale in Francia Ottima prova per il calciatore dell'under 17 con la maglia della Nazionale

Due giorni intensi e ricchi di soddisfazioni per Davide Gentile. Dopo l'ottimo Torneo dei Gironi, l'esterno di difesa del Benevento è stato convocato dal tecnico Nunziata per una due giorni in Francia, in cui si è disputata una doppia amichevole con i pari età transalpini. Gentile è sceso in campo da titolare nel primo test giocato ieri e pareggiato per 1-1. Questa mattina, invece, è stato utilizzato nei venti minuti finali nella vittoria degli azzurri con il punteggio di 2-0. Un'ottima esperienza per il calciatore giallorosso che ha avuto modo di mettersi ulteriormente in mostra in campo internazionale. Adesso i pensieri sono tutti rivolti al campionato, con l'under 17 del Benevento che sfiderà sabato la Juve Stabia. L'incontro si giocherà all'Avellola e chiuderà il girone d'andata della compagine allenata da Formisano.