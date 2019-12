Under 17, il Benevento chiude l'andata con la Juve Stabia Match all'Avellola per i giallorossi. Appuntamento a domani alle 15

Impegno casalingo per l'under 17 del Benevento che domani pomeriggio, con inizio alle 15, sfiderà la Juve Stabia. L'incontro chiuderà il girone d'andata dei sanniti, dato che alla tredicesima giornata il calendario gli ha riservato il turno di sosta individuale. La truppa di Formisano è in crescita, come dimostrato dalle due ottime prestazioni fatte registrare contro Napoli e Lecce. L'obiettivo è quello di chiudere al meglio la prima parte di stagione, per poi prepararsi a un girone di ritorno da vivere da protagonista per poter strappare il pass per la post season.

Ecco il programma della dodicesima giornata:

Ascoli – Trapani

Benevento – Juve Stabia

Crotone – Pescara

Frosinone – Lecce

Perugia – Salernitana

Roma – Napoli

Riposa: Cosenza

La classifica:

Roma 27

Napoli 23

Pescara 20

Ascoli 18

Benevento 16

Frosinone 15

Perugia 15

Crotone 14

Juve Stabia 12

Cosenza 11

Salernitana 8

Trapani 8

Lecce 2