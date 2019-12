Under 17, il Benevento rifila un tris alla Juve Stabia I giallorossi chiudono il girone d'andata con un successo nel derby

Benevento – Juve Stabia 3-0

Benevento (4-2-3-1): Quartarone; Gentile (33'st Caserta), Barilotti, Bottiglieri (23'st Seminara), Todisco (23'st Foggia); Talia (33'st Pellegrini), Citarella; Olimpio (37'st Giampaolo), Strazzullo (14'st Bracale), Gennarelli; Gondola (23'st D'Agosto). A disp.: Piscitelli, Vigorito. All.: Formisano

Juve Stabia (4-3-1-2): Spagnulo; Esposito, Sigismondo (41'st Moccia), Picardi, Lauro (25'st Tufano); D'Angelo (41'st Mattera), D'Ambrosio (41'st Petrazzuolo), Affinito (12'st Tessitore); Di Pasquale; Romilli (25'st Pecorella), Damiano (41'st Marzoli). A disp.: Caiazza, Polito. All.: Lucenti

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Varchetta di Nola e Vitiello di Torre Annunziata

Marcatori: 16'pt Barilotti, 40'pt Gennarelli, 16'st Bracale

Chiusura d'andata col botto per l'under 17 del Benevento che ha annichilito all'Avellola i pari età della Juve Stabia con il netto punteggio di 3-0. La sfida è stata senza storia, con i giallorossi che hanno sfiorato il vantaggio dopo cinque minuti con Olimpio che, servito da Gondola, ha trovato la respinta con i piedi di Spagnulo. Il vantaggio è giunto al 16', siglato da Barilotti che di testa ha gonfiato la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un gol meritato per il capitano, reduce da un lungo infortunio che l'ha costretto a stare fuori per diversi mesi. Tre minuti dopo Barilotti ci ha riprovato di testa su corner, la palla è andata a Gondola che da pochi passi si è fatto neutralizzare dall'estremo difensore avversario. Il bis è giunto al 40' e ha portato la firma di Gennarelli; l'attaccante ha capitalizzato al meglio un assist di Todisco per portare il risultato sul 2-0.

La Juve Stabia ha avuto l'occasione per accorciare le distanze al 45' con un contropiede di Damiano, ma la sua conclusione si è spenta sul fondo.

Nella ripresa le squadre sono state costrette a proseguire con un uomo in meno a causa delle espulsioni di Spagnulo e Gennarelli al 10'. Il portiere della Juve Stabia ha avuto un pesante battibecco con Strazzullo; Gennarelli ha provato a fermarlo, ma l'arbitro ha tirato fuori il rosso per entrambi con Strazzullo che si è “salvato” restando in campo, anche se Formisano l'ha sostituito pochi minuti dopo perché visibilmente nervoso.

Al 16' è arrivato il tris con un colpo di testa di Bracale su assist di Todisco. Il Benevento ha gestito al meglio il risultato, sfiorando anche il poker al 35' con una conclusione di Giampaolo che Tessitore ha deviato in angolo. Un minuto dopo Picardi ha commesso un fallo in area su Citarella, permettendo al Benevento di beneficiare di un calcio di rigore. Sul dischetto ci è andato D'Agosto che, però, si è fatto ipnotizzare da Tessitore.

Il match è terminato, come detto, 3-0. Il Benevento chiude il girone d'andata a quota diciannove punti. Nella prossima giornata scenderanno in campo tutte le altre compagini per la tredicesima giornata, mentre i giallorossi staranno fermi per il turno di sosta individuale. Il prossimo impegno ufficiale per la Strega, invece, è fissato al 12 gennaio quando aprirà la seconda parte di campionato contro il Lecce all'Avellola.