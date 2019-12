Benevento U17, chiuso il memorial "Ponte Morandi" I giallorossi hanno partecipato al torneo tenutosi a Torre del Greco

L'under 17 del Benevento ha preso parte al memorial "Ponte Morandi", tenutosi nelle giornate di ieri e oggi a Torre del Greco e organizzato per ricordare le vittime del tragico crollo del 14 agosto 2018. Tra le partecipanti, oltre alla truppa di Formisano, c'erano il Genoa, i padroni di casa della Turris e la Rappresentativa Campania.

Per il tecnico è stata un'esperienza utile che gli ha permesso di far giocare tutti i calciatori della rosa, in un periodo in cui il campionato è fermo per le festività natalizie. L'esordio è avvenuto con un pareggio per 2-2 contro la Turris. Nella seconda gara la Rappresentativa si è imposta per 2-1.

Questa mattina il Benevento ha vinto di misura con il Genoa grazie a una prodezza di Rosario Marsiglia, attaccante classe 2004 che milita nella formazione under 16 guidata da Gennaro Scarlato. Una sconfitta che non ha vietato ai liguri di festeggiare la vittoria del torneo.

Per i sanniti si è trattato di un interessante banco di prova, anche se bisogneranno pazientare ancora un po' prima di rimettersi in gioco in campionato. La ripresa, infatti, avverrà il prossimo 12 gennaio all'Avellola contro il Frosinone.