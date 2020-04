Settore giovanile, possibile chiusura dei campionati La Figc starebbe pensando di terminare la stagione a causa dell'emergenza coronavirus

E' sempre più probabile la chiusura anticipata dei campionati giovanili. L'emergenza coronavirus starebbe per spingere la Figc a fermare la stagione in maniera definitiva, in modo da preservare la salute dei calciatori e per limitare gli spostamenti sul territorio nazionale. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con le compagini under 17, 16 e 15 che ripartiranno direttamente dalla prossima stagione.

Discorso diverso, invece, per la Primavera 2. Il campionato, gestito dalla Lega B, potrebbe proseguire anche perché manca davvero poco alla chiusura della regular season, alla quale bisognerà aggiungere i play off. Si proverà a riprendere in modo da garantire il sistema di promozioni e retrocessioni. E' un discorso, comunque, che verrà chiarito meglio nelle prossime settimane.