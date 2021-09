Under 17, Rocco: "Partenza positiva, ma bisogna continuare a lavorare sodo" Il tecnico giallorosso: "A Benevento c'è una cultura del lavoro importante"

L'under 17 del Benevento si gode il primato della classifica dopo la netta vittoria ottenuta in casa del Napoli con il risultato di 4-1 (leggi qui l'approfondimento). Il tecnico Rocco ha commentato con soddisfazione il risultato maturato ieri pomeriggio:

"E' stata una vittoria di spessore contro una squadra molto forte. Tra le fila del Napoli ci sono tanti calciatori che sono nel giro della nazionale. Siamo stati bravi, soprattutto Esposito che dopo pochi minuti ha effettuato un intervento importante, evitando agli azzurri di passare in vantaggio. Successivamente abbiamo aumentato il ritmo, meritando la vittoria".

Dopo due partite, il Benevento è a punteggio pieno con sei punti. Nove sono stati i gol fatti e soltanto uno subito:

"Siamo partiti bene, su questo non c'è dubbio. Adesso dobbiamo stare sereni e proseguire il cammino con i piedi a terra. Il nostro intento è sempre quello di rifugiare sul lavoro, con l'allenamento che rappresenta il termometro di ogni cosa: chi lavora bene gioca, altrimenti è fuori. A Benevento non possiamo fare proclami perché c'è una cultura del lavoro. Alla base c'è questo, il resto viene dopo. Le sospensioni della scorsa stagione? La società ci ha permesso di lavorare ugualmente. I ragazzi sono cresciuti, non abbiamo buttato niente. La squadra ha dimostrato di avere personaltià e adesso, come detto, bisogna insistere sul lavoro".

Domenica ci sarà la Ternana, con la Strega che vuole ottenere la terza vittoria consecutiva:

"Non esistono squadre forti o deboli. Ogni partita ha una storia a sé. Prepareremo questo incontro come abbiamo sempre fatto, senza alcun tipo di distinzione. Nelle prime due giornate non si sono registrati pareggi, questo dimostra quanto le squadre vogliano vincere dopo la pandemia. Si creano molte occasioni da gol per ottenere l'intera posta in palio".