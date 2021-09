Under 17, all'Avellola c'è Benevento - Ternana I giallorossi vogliono dare continuità alle vittorie ottenute con Crotone e Napoli

L'under 17 del Benevento vuole dare continuità agli importanti successi ottenuti contro Crotone e Napoli. I ragazzi allenati da Rocco sono partiti molto bene in stagione e domenica, con fischio d'inizio fissato alle ore 15, scenderanno in campo all'Avellola contro i pari età della Ternana. Le fere sono reduci da due sconfitte consecutive, un ruolino negativo che non vieta ai giallorossi di tenere alta la concentrazione, i quali sono alla ricerca di una nuova vittoria per restare al comando della classifica.

Il programma della 3^ giornata:

Ascoli - Crotone

Benevento - Ternana

Cosenza - Salernitana

Frosinone - Lecce

Perugia - Napoli

Reggina - Lazio

Riposa: Roma

La classifica:

Benevento 6

Roma 6

Lazio 3

Perugia 3

Lecce 3

Frosinone 3

Napoli 3

Reggina 3

Salernitana 3

Crotone 3

Cosenza 0

Ascoli 0

Ternana 0